На оккупированную часть Донбасса пытались незаконно вывезти товаров на 1,7 миллиона гривень

Через КПВВ "Станица Луганская" пытались переправить 48 коробок с изделиями, которые используются в пищевой промышленности.

Сотрудники Государственной фискальной службы Украины из состава Объединенных сил предотвратили попытку незаконного перемещения на оккупированную территорию товаров на сумму около 1,7 млн грн.

Как сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил на странице в Facebook, товар изъят до принятия решения в суде.

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"Сотрудники Государственной фискальной службы Украины из состава Объединенных сил во время дежурства на КПВВ «Станица Луганская» выявили факт нарушения гражданкой Ф. порядка перемещения товаров из района проведения операции Объединенных сил. Для совершения противоправных действий данная гражданка привлекла восьмерых граждан, которые в пешем порядке переносили через КПВВ необходимый груз. Всего женщина имела целью переместить на оккупированную территорию 48 коробок с изделиями, которые используются в пищевой промышленности на общую сумму 1,7 миллиона гривень", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, в отношении гражданки Ф. сотрудники фискальной службы составили протокол по ст. 204-3 КУоАП, за то, что объем перемещенных товаров превысил нормы, определенные приказом Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины № 39 от 27 марта 2017 года.