Стала известна причина взрыва миномета на Ровенском полигоне

Вследствие этого 3 военнослужащих погибли и 9 получили ранения различной степени тяжести.

Военная прокуратура устанавливает обстоятельства гибели и травмирования военнослужащих на Ровенском полигоне.

Об этом сообщает пресс-служба военного полигона Западного региона. Проводится досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения правил обращения с боеприпасами.

"Установлено, что 6 июля 2018 года около 5.30 на территории Ровенского общевойскового полигона во время выполнения военнослужащими одной из воинских частей огневого задачи по уничтожению условного противника с ведением огня минометной батареи с закрытой огневой позиции произошел взрыв мины в канале ствола миномета", - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ ВСУ рассказали о состоянии пострадавших в результате трагедии на Ривненском полигоне

Как известно, в пятницу, 6 июля, утром на Ровенском полигоне во время учений разорвало миномет. Сообщалось, что взорвался миномет "Молот".

Президент Украины Петр Порошенко поручил министру обороны Степану Полтораку и начальнику Генерального штаба Виктору Муженко до завершения расследования не использовать на учениях минометы, которые могли стать причиной трагедии на Ровенском полигоне.