Военные на Ровенщине погибли от взрыва миномета “Молот”

По словам волонтера, эксперты по металлу утверждают, что марка стали в стволе не соответствует техническим характеристикам, она мягче, чем должно быть.

Причиной гибели военных на учениях в Ровенской области снова стал разрыв миномета «Молот».

Об этом сообщает журналист и правозащитник Ольга Решетилова на своей странице в Facebook.

«Мы неоднократно пробовали обратить внимание на то, что с «Молотами» есть проблема. Эксперты по металлу утверждают, что марка стали в стволе не соответствует техническим характеристикам, она мягче, чем должно быть», — пишет она.

По мнению волонтера, для уточнения необходимо провести экспертизу материала, из которого изготовлен миномет. Она также отметила, что это не первый случай, когда из-за этого вида миномета гибнут бойцы.

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"Прошло ровно два года со времени первого разрыва миномета «Молот» на полигоне «Широкий лан». Тогда погибли два человека. С тех пор от разрыва «Молотов» погибли по меньшей мере 12 человек. «Айдар», 72 бригада", - уточнила Решетилова.

В комментарии UA: Рівне спикер ОК «Запад» подтвердил информацию, что взорвался именно миномет «Молот». Пострадали бойцы 128-й бригады.

Ранее сообщалось, что на Ривненщине во время военных учений разорвало миномет. Сообщалось, что трое людей погибли, еще девять получили ранения различной степени тяжести.