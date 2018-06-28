В тройное ДТП под Львовом попал посол Швейцарии в Украине (видео)

Вследствие тройного столкновения автомобилей на автодороге Киев-Чоп пострадали шесть человек.

Во Львовской области в результате тройного столкновения автомобилей пострадали шесть человек, среди которых двое иностранных граждан.

Читайте такжеВ Тернопольской области автомобиль столкнулся с военным грузовиком, погибли две женщины

Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, дорожно-транспортное происшествие произошло 27 июня в 19:20 на автодороге Киев-Чоп возле села Дидылов Каменка-Бугского района.

«55-летний гражданин Швейцарии, управляя автомобилем Volvo СХ60, двигаясь из Киева в направлении Львова, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Volkswagen Т4 под управлением жителя Львовской области и автомобилем Chery, за рулем которого находился львовянин».

В результате ДТП получили травмы трое водителей и трое пассажиров транспортных средств.

48-летняя женщина-пассажир автомобиля Volvo, которая живет в Киеве, госпитализирована в хирургическое отделение больницы скорой помощи Львова; водитель автомобиля Volkswagen Т4, госпитализирован в Каменко-Бугскую районную больницу.

Водитель и две пассажирки автомобиля Chery - 48-летняя львовянка и её 11-летняя дочь, после осмотра и оказания медицинской помощи отпущены домой.

Гражданин Швейцарии - водитель автомобиля Volvo, после осмотра и оказания медицинской помощи в городском травмпункте Львова, был отпущен домой.

Как сообщил на своей странице в Facebook координатор общественной организации «Варта 1», которая сотрудничает с правоохранительными органами, депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич, «посол Швейцарии (на дипломатических номерах SDR038 автомобиля Volvo СХ60) двигался в направлении Львова, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Volkswagen Т4, после чего столкнулся с автомобилем Chery».

Между тем, в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области сообщили, что все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Как стало известно из источников в правоохранительных органах, в тройное ДТП во Львовской области попал посол Швейцарии в Украине и Республике Молдова Гийом Шойрер (Guillaume Scheurer) с женой.