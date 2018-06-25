По некоторым данным, потерпевший - руководитель охранной фирмы.

В центре Одессы взорвался автомобиль. Как передает корреспондент УНИАН, 24 июня, примерно в 23.30, произошел взрыв на пересечении улицы Троицкой и Александровского проспекта. Взорвалась Honda с иностранными номерами возле дома №52 по Троицкой.

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На место происшествия оперативно прибыли полиция, кинологи с собаками, сотрудники ГСЧС и скорая помощь. Со слов очевидцев, пострадал мужчина, которого уже увезла скорая помощь. По некоторым данным, потерпевший - руководитель охранной фирмы «Самсон», который во время взрыва якобы находился возле подъезда жилого дома, где взорвался автомобиль. Также со слов очевидцев, пострадала пожилая женщина.

Взрыв был слышан в нескольких кварталах исторического центра. Сейчас место ЧП огорожено. Работает оперативно-следжственная группа. Собралось много людей.

Как сообщал УНИАН, ранее в Черкассах взорвался автомобиль, погиб бизнесмен.