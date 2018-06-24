Задержанным за нападение на табор ромов во Львове сообщено о подозрении

Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Подозреваемые в разгроме табора ромов неподалеку от Львова и убийстве 24-летнего мужчины уведомлены о подозрении.

Полиция установила причастность 11 жителей Львова и прилегающих сел к нападению на лагерь ромов неподалёку от села Сокольники Пустомытовского района в ночь с 23 на 24 июня, сообщает пресс-служба прокуратуры Львовской области.

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По факту нападения открыто уголовное производство по п.12, ч.2 ст.115 (умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц), ч.3 ст.161 (умышленные действия, направленные на разжигание национальной, расовой вражды и ненависти, повлекшее тяжкие последствия), ч.4 ст.296 (хулиганство, совершенное с применением предметов, специально приспособленных и заранее подготовленных для нанесения телесных повреждений), ч.1 ст.304 (вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность) УК Украины.

Правоохранители сразу же задержали одного 20-летнего и семерых 16-17-летних ребят. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Как сообщал УНИАН, в ночь с 23 на 24 июня группа молодых людей, вооружившись предметами, специально приспособленными для нанесения телесных повреждений (ножами, металлическими трубами, цепями), совершили нападение на лагерь, где временно проживали лица ромской национальности.

24-летний житель Закарпатской области получил многочисленные ножевые ранения, в результате которых скончался. Еще четыре человека, в числе которых 10-летний мальчик, двое 19-летних юношей и 30-летняя женщина получили телесные повреждения.

Максимальный срок наказания, который грозит злоумышленникам - до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.