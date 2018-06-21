В Киеве на Печерске обчистили сейф в квартире "Мисс Украина-95" Влады Литовченко (видео)
01:44, 21 июня 2018Происшествия
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Судя по тому, как работали воры, они попали в квартиру Литовченко по наводке
Дома Литовченко ожидает пустой сейф / Кадр из видео ТСН
Пока "Мисс Украина-95" Влада Литовченко отдыхала за границей, воры влезли через окно в ее квартиру на Печерске и открыли сейф. Полицию вызвала горничная звезды. Сейчас Литовченко инцидент не комментирует ни журналистам, ни полиции.
Корреспонденты ТСН побывали на месте преступления. Судя по тому, как работали воры, они попали в квартиру Литовченко по наводке. В апартаменты Влады, которые расположены на четвертом этаже, они проникли через окно, которое не было под сигнализацией.
В Киеве ограбили квартиру "Мисс Украина-95" Влады Литовченко
Как сообщал УНИАН, ранее в Киеве обокрали главу офиса Совета Европы в Украине.
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