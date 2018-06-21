В Киеве на Печерске обчистили сейф в квартире "Мисс Украина-95" Влады Литовченко (видео)

Судя по тому, как работали воры, они попали в квартиру Литовченко по наводке

Пока "Мисс Украина-95" Влада Литовченко отдыхала за границей, воры влезли через окно в ее квартиру на Печерске и открыли сейф. Полицию вызвала горничная звезды. Сейчас Литовченко инцидент не комментирует ни журналистам, ни полиции.

Корреспонденты ТСН побывали на месте преступления. Судя по тому, как работали воры, они попали в квартиру Литовченко по наводке. В апартаменты Влады, которые расположены на четвертом этаже, они проникли через окно, которое не было под сигнализацией.

Как сообщал УНИАН, ранее в Киеве обокрали главу офиса Совета Европы в Украине.