На Виннитчине молния попала в пастуха, мужчина скончался на месте (видео)
21:47, 20 июня 2018Происшествия
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Молния попала мужчине прямо в голову.
На Виннитчине молния убила пастуха / фото УНИАН
В Винницкой области молния попала в пастуха, который пас скот в поле. От удара мужчина скончался на месте.
Он вместе с женой и тестем пас стадо за селом, когда неожиданно начался ливень с градом и грозой, говорится в сюжете ТСН.
Спрятаться пастухам в чистом поле было негде, а домой они не побежали, погскольку боялись оставить скот. Одна из молний попала 48-летнему мужчине прямо в голову – он скончался на месте.
Как сообщал УНИАН, 19 июня в селе Лесники под Киевом молния попала в жилой дом, вспыхнул пожар.
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