На Виннитчине молния попала в пастуха, мужчина скончался на месте (видео)

21:47, 20 июня 2018
Происшествия
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На Виннитчине молния убила пастуха / фото УНИАН

Он вместе с женой и тестем пас стадо за селом, когда неожиданно начался ливень с градом и грозой, говорится в сюжете ТСН.

Спрятаться пастухам в чистом поле было негде, а домой они не побежали, погскольку боялись оставить скот. Одна из молний попала 48-летнему мужчине прямо в голову – он скончался на месте.

Как сообщал УНИАН, 19 июня в селе Лесники под Киевом молния попала в жилой дом, вспыхнул пожар.

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Теги: #молния#Виннитчина