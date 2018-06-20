Вооруженный ножом и огнетушителем пьяный парень устроил резню в столичной ветклинике

Злоумышленник ранил женщину-ветеринара, ее госпитализировали в больницу.

Мужчина в состоянии алкогольного опьянения устроил резню в ветеринарной клинике в Киеве. Парень ранил женщину-ветеринара, после оказания первой медицинской помощи ее госпитализировали в больницу.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Киева, злоумышленник забежал в клинику и избил женщину. Потерпевшая пыталась убежать, но он догнал ее и несколько раз ударил ножом и огнетушителем.

"Злоумышленника задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и доставили в отделение полиции. Следственным отделом Шевченковского управления полиции открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы", - сообщили в полиции.

Как сообщал УНИАН, 14 июня в Одесской области неизвестные в масках ворвались в дом директора детдома, избив и ограбив пожилых супругов.