На Киевщине мужчина подорвал себя в прямом эфире (фото)

Врачи ампутировали пострадавшему предплечье левой руки.

Двое товарищей навеселе с помощью мобильного телефона осуществляли онлайн-трансляцию в одной из социальных сетей, демонстрировали гранату "РГД-5", тротиловую шашку и детонатор, а в результате неосторожного обращения с взрывоопасными предметами произошел взрыв.

Как сообщает Главное управление Национальной полиции Украины в Киевской области, в результате инцидента в собственной квартире 25-летний житель села Великая Солтановка Васильковского района получил рваную рану, врачи ампутировали ему предплечье левой руки.

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«О данном происшествии полицейским сообщил сотрудник Васильковской центральной районной больницы, который оказывал неотложную медицинскую помощь молодому человеку», - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас идет расследование в рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины, а полицейские устанавливают, где молодой человек получил арсенал боеприпасов.

«Правоохранители выехали на место происшествия и провели неотложный обыск. Из подвального помещения в доме, где произошел взрыв, полицейские изъяли более сотни разнокалиберных патронов к огнестрельному оружию», - отметили в полиции.

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