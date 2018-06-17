Полиция отпустила всех задержанных в Киеве на "Марше равенства"

Правоохранители изучит записи с видеокамер для предоставления правовой оценки действиям нарушителей.

Полиция отпустила всех лиц, которые были задержаны за нарушение общественного порядка во время проведения "Марша равенства" в Киеве.

Читайте также«КиевПрайд 2018»: как прошло ЛГБТ-шествие в столице (фоторепортаж)

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

"Всех лиц, которых доставили в управление полиции, после установления личных данных и предоставления объяснений отпустили. В рамках двух уголовных производств следователи будут изучать записи с камер наблюдения и видео, размещенное в сети Интернет, чтобы установить активных участников столкновений и предоставить их действиям правовую оценку", - отметили в полиции.

Как сообщал УНИАН, сегодня начиная с 6 часов утра в Киеве были задержаны 57 человек, которые хотели помешать проведению Марша равенства.