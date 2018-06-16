В Черкассах произошел взрыв автомобиля, пострадал мужчина (фото)

Полиция устанавливает причины и обстоятельства происшествия.

В Черкассах в результате взрыва автомобиля пострадал мужчина.

Как сообщает Сектор коммуникации полиции Черкасской области, сегодня около 7.00 в полицию поступило сообщение, что в одном из районов Черкасс взорвался автомобиль «Мерседес».

В результате взрыва пострадал водитель автомобиля. Мужчину доставили в больницу.

На месте работают следователи, оперативники и взрывотехники.

Причина взрыва устанавливается. Решается вопрос относительно открытия уголовного производства.

Как сообщал УНИАН, 14 июня на улице Чернобыльской в Святошинском районе Киева произошел взрыв в старой заброшенной «Волге», в результате которого пострадали четверо детей в возрасте от 5 до 11 лет.

Их состояние, как отметили медики, удалось стабилизировать, а самый маленький мальчик находится в тяжелом состоянии, после операции он в медикаментозном сне.

Предварительно выяснено, что дети решили поиграть в автомобиле, для чего залезли в его салон. Там они и нашли предмет, который взорвался.

По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, владельца «Волги» задержали в Ровенской области.