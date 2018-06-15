В Киеве во время грозы ветка дерева смертельно травмировала женщину

В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства данного случая и общаются со свидетелями с целью осуществления правовой квалификации события.

Трагический инцидент произошел в Киеве на улице Голосеевской – на пострадавшую упала ветка от дерева, которая откололась вследствие грозы. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью – женщина скончалась на месте происшествия.

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Как информирует Отдел коммуникации полиции Киева, вечером в дежурную часть Голосеевского управления полиции поступило сообщение о несчастном случае: на женщину упало дерево и смертельно травмировало ее.

По вызову прибыли патрульные полицейские, следственно-оперативная группа районного управления полиции, сотрудники МЧС, экипаж скорой медицинской помощи.

«По прибытию правоохранители установили, что две родственницы направлялись к дому, когда в это время в результате грома откололась ветка от дерева и упала на одну из них. Потерпевшая получила телесные повреждения от которых скончалась на месте. Погибшей оказалась 34-летняя жительница Сумской области», – говорится в сообщении.

В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства данного случая и общаются со свидетелями с целью осуществления правовой квалификации события.