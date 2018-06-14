На Сумщине учителя обвинили в издевательстве над детьми: после пыток мальчик хотел покончить жизнь самоубийством (фото, видео)

В полиции подчеркнули, что сначала нужно разобраться в ситуации.

На Сумщине назревает громкий скандал в школе села Терны из-за якобы издевательств учителя над учениками.

Так, конотопская активистка Инна Панченко через Facebook требует немедленной реакции правоохранительных органов на издевательства над детьми в этой школе. По ее словам, учитель географии применяет физическую силу к ученикам прямо во время уроков.

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Более того, утверждает конотопчанка, после пыток педагога один из мальчиков пытался совершить самоубийство в стенах учебного заведения.

Руководитель отдела коммуникации ГУ НП в Сумской области Эльвира Биганова, которую активиста тэгнула в своем посте, настаивает на том, что прежде чем обвинять учителя и раздувать скандал, нужно детально разобраться в ситуации, а признать виновным его может только суд, передают "Сумские дебаты".

А пресс-секретарь прокурора Сумской области Наталья Науменко обратила внимание на то, что фото, которые иллюстрируют рассказ Панченко, якобы старые: "На доске написана дата – 4.05.05. Фото не похожи на те, которые сделаны недавно. Это мои предположения. Если по сути, то завтра все выясним".