В Киеве задержали избивших парня в супермаркете "отморозков": видео зверского нападения

Двое из трёх мужчин, напавших на молодого человека, уже задержаны и дают показания.

В Киеве полиция задержала двух из трех «отморозков», напавших на молодого человека в супермаркете «Сильпо» на метро “Лукьяновская”.

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Как сообщает «Киев оперативный» на своей странице в Facebook, несколько дней назад в супермаркете «Сильпо» на метро “Лукьяновская” группа «отморозков зверски избила молодого человека».

Видео брутального избиения с подлым ударом исподтишка вмиг облетело социальные сети.

«Безразличное поведение охранника супермаркета «Сільпо» оставим на его совести и совести его начальства. А полиция Шевченковского района своё дело уже сделал на 2/3. Двое из трёх отморозков уже задержаны и дают показания. Им светит несколько лет за решёткой, если суд будет строгим, или условный срок, если они раскаются и станут на путь исправления», – говорится в сообщении.

Внимание! Видео содержит сцены насилия!