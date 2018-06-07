Лесной пожар в Чернобыльской зоне ликвидирован

Радиационный фон в Киеве, Чернобыле и на промышленной площадке ЧАЭС находится в пределах нормы.

Спасатели ликвидировали пожар в лесном массиве в Чернобыльской зоне отчуждения в 17:50.

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Об этом сообщается на сайте ГСЧС Украины. Отмечается, что к тушению пожара привлекали 25 единиц техники и 138 человек. Из них от ГСЧС - 15 единиц техники и 116 пожарных.

Авиация ГСЧС с начала работ осуществила 69 сбросов воды (318 тонн). Из них самолетами АН-32П – 30 сбросов (240 тонн), а вертолетом Ми-8 – 39 сбросов (78 тонн).

Радиационный фон в городах Киев, Чернобыль и на промышленной площадке ЧАЭС находится в пределах нормы.

Так, в Киеве радиационный фон составляет 12 мкР/ч (безопасный уровень - до 30 мкР/ч).

Как сообщал УНИАН, 5 июня, в Чернобыльской зоне отчуждения произошло возгорание сухой травы с последующим распространением пожара на 7 кварталов лесного массива, на общей площади около 12 га. Горел лес неподалеку от захоронено в 1986 году села Копачи Иванковского района.

Вечером 6 июня пожар был локализован на площади около 2 га.