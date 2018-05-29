В Киеве застрелили российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко

По данным СМИ, журналист скончался в карете "скорой".

В Киеве стреляли в российского журналиста Аркадия Бабченка, его отвезли в больницу.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Айдер Муждабаев.

"В Аркадий Бабченко стреляли, в доме, в спину. Увезли в больницу. Ищу в какую, еду туда", - написал Муждабаев.

По данным источника издания "Обозреватель" журналист скончался в карете "скорой".

"На 102 поступило сообщение, что в квартире застрелен журналист. В квартире следы крови. До больницы не довезли. Скончался", - сообщил источник.