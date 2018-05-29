В Киеве застрелили российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко

21:48, 29 мая 2018
Происшествия
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В Киеве пзастрелили журналиста Аркадия Бабченка / фото УНИАН

Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Айдер Муждабаев.

"В Аркадий Бабченко стреляли, в доме, в спину. Увезли в больницу. Ищу в какую, еду туда", - написал Муждабаев.

По данным источника издания "Обозреватель" журналист скончался в карете "скорой".

"На 102 поступило сообщение, что в квартире застрелен журналист. В квартире следы крови. До больницы не довезли. Скончался", - сообщил источник.

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