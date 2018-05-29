В Киеве застрелили российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко
21:48, 29 мая 2018Происшествия
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По данным СМИ, журналист скончался в карете "скорой".
В Киеве пзастрелили журналиста Аркадия Бабченка / фото УНИАН
В Киеве стреляли в российского журналиста Аркадия Бабченка, его отвезли в больницу.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Айдер Муждабаев.
"В Аркадий Бабченко стреляли, в доме, в спину. Увезли в больницу. Ищу в какую, еду туда", - написал Муждабаев.
По данным источника издания "Обозреватель" журналист скончался в карете "скорой".
"На 102 поступило сообщение, что в квартире застрелен журналист. В квартире следы крови. До больницы не довезли. Скончался", - сообщил источник.
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