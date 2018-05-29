Участник группы Pianoбой попал в страшную аварию в центре Киева (фото)
12:47, 29 мая 2018Происшествия
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По словам музыканта, его джип неожиданно сломался посреди улицы. И пока он ожидал эвакуатор, в него влетело авто, за рулем которого находился пьяный человек.
Пока Павловский ожидал эвакуатор - в него влетело авто / Facebook Владимир Павловский
Гитарист украинской группы Pianoбой Владимир Павловский попал в тройное ДТП на улице Грушевского в Киеве.
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
Facebook Владимир Павловский
По словам музыканта, его джип неожиданно сломался посреди улицы. И пока Павловский ожидал эвакуатор, в него неожиданно влетело авто, за рулем которого находился пьяный человек.
Facebook Владимир Павловский
"... Дикий удар сзади. Я смотрел как раз на правую дверь и она за полмилисекунды вогнулась внутрь. Удар был такой силы, что мы сразу оказались на встречной и там задели мерс", - рассказал музыкант.
Как сообщал УНИАН, поздно вечером 28 мая в Будапеште автобус из Украины протаранил ограничитель, почти три десятка человек были травмированы.
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