Участник группы Pianoбой попал в страшную аварию в центре Киева (фото)

По словам музыканта, его джип неожиданно сломался посреди улицы. И пока он ожидал эвакуатор, в него влетело авто, за рулем которого находился пьяный человек.

Гитарист украинской группы Pianoбой Владимир Павловский попал в тройное ДТП на улице Грушевского в Киеве.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

По словам музыканта, его джип неожиданно сломался посреди улицы. И пока Павловский ожидал эвакуатор, в него неожиданно влетело авто, за рулем которого находился пьяный человек.

"... Дикий удар сзади. Я смотрел как раз на правую дверь и она за полмилисекунды вогнулась внутрь. Удар был такой силы, что мы сразу оказались на встречной и там задели мерс", - рассказал музыкант.

Как сообщал УНИАН, поздно вечером 28 мая в Будапеште автобус из Украины протаранил ограничитель, почти три десятка человек были травмированы.