Участник группы Pianoбой попал в страшную аварию в центре Киева (фото)

12:47, 29 мая 2018
Происшествия
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Пока Павловский ожидал эвакуатор - в него влетело авто / Facebook Владимир Павловский

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Facebook Владимир Павловский

По словам музыканта, его джип неожиданно сломался посреди улицы. И пока Павловский ожидал эвакуатор, в него неожиданно влетело авто, за рулем которого находился пьяный человек.

Facebook Владимир Павловский

"... Дикий удар сзади. Я смотрел как раз на правую дверь и она за полмилисекунды вогнулась внутрь. Удар был такой силы, что мы сразу оказались на встречной и там задели мерс", - рассказал музыкант.

Как сообщал УНИАН, поздно вечером 28 мая в Будапеште автобус из Украины протаранил ограничитель, почти три десятка человек были травмированы.

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Теги: #Киев#ДТП