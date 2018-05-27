Масштабное ДТП в Днепропетровске: пострадали трое взрослых и 5-летний ребенок

По словам спасателей, в результате столкновения с поврежденного автомобиля произошла утечка газа и горюче-смазочных веществ.

27 мая в Днепре произошла масштабная ДТП с участием автомобиля "Газель" и прицепа, припаркованного на обочине. В результате аварии травмы получили трое взрослых пассажиров авто и 5-летняя девочка.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

"Водитель автомобиля "Газель" не справился с управлением и допустил столкновение с прицепом, припаркованным на обочине дороги. На момент аварии в автомобиле находилось 3 мужчин и 1 ребенок", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что трех пассажиров и водителя транспортного средства госпитализировали.

По словам спасателей, в результате столкновения с поврежденного автомобиля произошла утечка газа и горюче-смазочных веществ.

Сотрудники ГСЧС, чтобы предупредить возгорания, дежурили возле автомобиля и смывали с проезжей части разлитое топливо.