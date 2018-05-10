Стоял и упал: в центре Киева под землю провалился припаркованный автомобиль (видео)

По предварительным данным, провал образовался из-за прорыва трубы.

В центре Киева припаркованный на тротуаре автомобиль Mini Cooper провалился под землю.

Инцидент произошел на улице Пушкинской, сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.

Автомобиль стоял припаркованный на тротуаре возле проезжей части и внезапно провалился под асфальт. Передняя часть авто полностью находится под землей.

По предварительным данным, провал образовался из-за прорыва трубы.

"Утро начинается не с кофе: в Киеве на улице Пушкинской под землю провалился миникупер. К счастью, автомобиль был припаркован и люди не пострадали. Предварительная причина провала - прорыв трубы", - сообщают в сообществе.

Как сообщал УНИАН, в Одессе посреди дороги образовалась огромная дыра.