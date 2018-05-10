Стоял и упал: в центре Киева под землю провалился припаркованный автомобиль (видео)
09:03, 10 мая 2018Происшествия
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По предварительным данным, провал образовался из-за прорыва трубы.
В центре Киева под землю провалился автомобиль / фото dtp.kiev.ua
В центре Киева припаркованный на тротуаре автомобиль Mini Cooper провалился под землю.
Инцидент произошел на улице Пушкинской, сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.
Автомобиль стоял припаркованный на тротуаре возле проезжей части и внезапно провалился под асфальт. Передняя часть авто полностью находится под землей.
По предварительным данным, провал образовался из-за прорыва трубы.
"Утро начинается не с кофе: в Киеве на улице Пушкинской под землю провалился миникупер. К счастью, автомобиль был припаркован и люди не пострадали. Предварительная причина провала - прорыв трубы", - сообщают в сообществе.
В центре Киева автомобиль провалился под землю
Как сообщал УНИАН, в Одессе посреди дороги образовалась огромная дыра.
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