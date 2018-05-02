Стали известны подробности нападения в Умани (видео)

Один человек погиб, по меньшей мере пятеро пострадали в результате нападения неизвестного на отель.

В Умани неизвестный забежал в отель и до смерти забил администратора заведения. После убийства мужчина выбежал на улицу и начал избивать случайных прохожих.

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Сейчас известно как минимум о пятых пострадавших, говорится в сюжете ТСН.

Как отмечается в сюжете, убийство всколыхнуло весь город. Произошло это утром еще до начала рабочего дня. Мужчина зашел в гостиницу, расположенную на территории дендропарка "Софиевка" и напал на женщину-администратора, нанося ей удары по голове.

Затем он выбежал из отеля и начал бить прохожих кирпичом. Вскоре его задержала полиция.

Заместитель руководителя уманской полиции Вячеслав Костюк рассказал, что мужчина не был постояльцем отеля. "По словам злоумышленника, он зашел туда из любопытства. Телесные повреждения наносил руками и ногами", - отметил он.

Пятерых пострадавших госпитализировали, сейчас их жизни ничего не угрожает.

Злоумышленник сейчас находится в СИЗО. Вскоре ему изберут меру пресечения. Также будут выяснять данные о его психическом состоянии.