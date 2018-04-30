Столичные спасатели ликвидируют пожар на Трухановом острове (фото)

Огонь охватил около 3 га в южной части острова.

Столичные спасатели ликвидируют пожар на Трухановом острове.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве, сегодня в 11:27 в оперативно-координационный центр поступило сообщение о возгорании травяного настила и деревьев в южной части острова.

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На месте пожарные установили, что горит около 3 га травяного настила и деревьев.

В ведомстве отметили, что тушение пожара осложнялось тем, что не было проезда для пожарной техники. В 16:47 пожар был локализован. Сейчас ликвидация пожара продолжается. К работам привлечены 25 человек личного состава, 3 единицы основной пожарно-спасательной техники и пожарный корабль «Отважный».