В Киеве на Позняках погиб мужчина в результате взрыва автомобиля
В Киеве в результате взрыва автомобиля погиб человек, еще один получил телесные повреждения. Об этом сообщает отдел коммуникации столичной полиции.
Взрыв произошел в Дарницком районе. В 22:20 правоохранителям сообщили, что по ул. Михаила Драгоманова, 44-А взорвался автомобиль.
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На место выехали руководители столичной и Дарницкой полиции, наряды патрульных, взрывотехники, кинологи, следственно-оперативные группы, врачи и спасатели.
Предварительно, в результате взрыва один человек погиб, другой - получил телесные повреждения.
Согласно предварительным выводам экспертов, в автомобиле Chevrolet, который двигался, взорвалась граната.
По факту взрыва открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Как сообщал УНИАН, недавно драка в столичном парке закончилась взрывом гранаты.