В Киеве на Позняках погиб мужчина в результате взрыва автомобиля

00:06, 28 апреля 2018
Происшествия
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Согласно предварительным выводам экспертов, в автомобиле Chevrolet, который двигался, взорвалась граната / Фото kyiv.npu.gov.ua

В Киеве в результате взрыва автомобиля погиб человек, еще один получил телесные повреждения. Об этом сообщает отдел коммуникации столичной полиции.

Взрыв произошел в Дарницком районе. В 22:20 правоохранителям сообщили, что по ул. Михаила Драгоманова, 44-А взорвался автомобиль.

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На место выехали руководители столичной и Дарницкой полиции, наряды патрульных, взрывотехники, кинологи, следственно-оперативные группы, врачи и спасатели.

Предварительно, в результате взрыва один человек погиб, другой - получил телесные повреждения.

Согласно предварительным выводам экспертов, в автомобиле Chevrolet, который двигался, взорвалась граната.

По факту взрыва открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, недавно драка в столичном парке закончилась взрывом гранаты.

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Теги: #взрыв в Киеве#смерть в Киеве