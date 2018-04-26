В Киеве возле Рады образовалась пробка (фото)

На улице Грушевского в столице прорвало трубу.

В Киеве с утра в четверг образовалась пробка по улице Грушевского.

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Об этом сообщает "Киев. Оперативный" в Facebook. "На улице Грушевского, возле ВРУ, затор, который образовался в результате прорыва трубы. Лучше объехать", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 24 апреля в Киеве на ул. Соломенской, 15а, произошел прорыв трубы подачи холодной воды. В результате образовался 5-метровый фонтан. Подтоплены несколько автомобилей, также у нескольких машин побиты стекла из-за разлетевшихся кусков асфальта.