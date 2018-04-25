Убийство скандального бизнесмена в Херсоне: полиция назвала версии

Вечером 24 апреля в Днепровском районе Херсона застрелили бизнесмена Игоря Пащенко, его охранник получил ранения.

Следствие рассматривает несколько рабочих версий в деле об убийстве известного херсонского бизнесмена Игоря Пащенко.

Об этом сообщил на брифинге 25 апреля в Киеве глава Нацполиции Сергей Князев, отвечая на вопросы журналистов, передает "Украинская правда".

Он сообщил, что в городе был введен план "Сирена", но по горячим следам злоумышленника не задержали.

"Следственно-оперативная группа поздно вечером закончила первоначальные следственные действия. Утром мне докладывали о существующих и возможных рабочих версиях этого правонарушения. Точные мотивы пока не установлены", – сказал он.

"Есть несколько версий: бизнес-интересы, конфликт интересов с конкретными лицами в том числе", – отметил глава Нацполиции.

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По данным местного издания 0552.ua, Пащенко убили четырьмя выстрелами в спину: на месте преступления полицейские нашли 5 гильз от пистолета, предположительно марки "ПМ".

По словам депутата Херсонского горсовета Виталия Богданова, убитый был оппонентом экс-народного депутата и бывшего городского головы Владимира Сальдо.

Экс-мэр Херсона Владимир Сальдо, которого арестовывали в Доминиканской республике по подозрению в похищении, обвинял брата Пащенко Дениса в собственном похищении.

После этого часть объектов, которые фактически принадлежали Сальдо, были переоформлены на Игоря Пащенко.

Недавно экс-мэр вернул себе один из таких объектов и якобы силовым путем захватил его. Пащенко пытался вернуть актив через суд и утверждал, что купил объект в Сальдо законно.