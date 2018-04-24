В Киеве в трамвае металлический обломок пробил пол и сломал пенсионерке ногу (фото)

Инцидент произошел в трамвае на конечной остановке станция метро «Лесная» в Киеве.

В столичном трамвае металлический обломок пробил пол и ранил пенсионерку. Женщину с переломом голени госпитализировали.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе полиции Киева.

«Около 11.10 в дежурную часть столичной полиции поступило сообщение о чрезвычайном происшествии в Деснянском районе. В настоящее время известно, что на конечной остановке возле станции метро «Лесная» трамвай, в который зашли около 50 пассажиров, начал движение. Как рассказала водитель общественного транспорта, примерно в 20 метрах она почувствовала сильный толчок, остановилась и заметила раненую женщину», - сообщили в полиции.

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«Предварительно установлено, что лопнул тормозной диск, металлический обломок пробил пол, влетел в салон и травмировал женщину-пассажира, которая находилась справа на втором сиденье. Согласно сообщению врачей, 80-летняя киевлянка получила перелом двух костей голени, ее госпитализировали», - сообщает столичная полиция.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Механизм и причины аварии установят по результатам экспертиз.

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