ДТП на Черниговщине: погибли водитель и велосипедистка, фура затонула в реке (фото)

Двое человек погибли в результате ДТП на Черниговщине - фура после столкновения оказалась в реке.

В райцентре Борзна Черниговской области грузовик сбил насмерть велосипедистку, после чего протаранил мостовое ограждение и слетел в реку. Водитель погиб. Чтобы достать его тело из затопленной кабины автомобиля, были задействованы водолазы.

"При осмотре места происшествия полицейские установили, что водитель грузовика, двигаясь по городу Борзна и приближаясь к мосту через реку, выехал на встречную полосу, чтобы «вписать» свое длиннющее транспортное средство в поворот. Посреди поворота водитель увидел перед своим автомобилем велосипедистку и начал маневрировать, пытаясь избежать столкновения. Однако это ему не удалось, женщина на велосипеде от удара погибла", - сообщается на сайте полиции Черниговской области.

Читайте также"Жесть": появилось жуткое видео первых минут после ДТП в Кривом Роге, унесшего девять жизней (18+)

"Между тем, крупногабаритный тяжелый автомобиль фактически потерял управляемость. Попытки водителя, маневрируя, стабилизировать движение оказались тщетными. Фура сбила перила мостового ограждения и влетела в реку", - говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами, если они повлекли смерть потерпевшего или причинили тяжелое телесное повреждение). Начато досудебное расследование.

Как сообщал УНИАН, на Львовщине пьяный прокурор насмерть сбил пешехода.