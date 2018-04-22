На Львовщине пьяный прокурор насмерть сбил пешехода – СМИ

Прокурор Львовской области подтвердил причастность сотрудника прокуратуры к инциденту, однако не стал сообщать подробностей.

В селе Торчиновичи Старосамборского района Львовской области прокурор Мостиской районной прокуратуры 20 апреля совершил наезд на местного жителя. От полученных травм пешеход – мужчина 1954 года рождения, погиб на месте.

Как сообщает Zaxid.net, Инцидент произошел около 21:50 на автодороге Львов-Самбор-Ужгород.

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Отмечается, что первой о нахождении за рулем именно прокурора первой сообщила журналистка телеканала НТН Виктория Балицкая. По ее данным, прокурор оказался пьяным, алкотестер показал 1,2 промилле алкоголя.

Прокурор Львовской области Юрий Квяткивский в комментарии журналистам подтвердил факт пребывания за рулем автомобиля прокурора Мостиской районной прокуратуры, однако отказался сообщать детали. Квяткивский пообещал, что областная прокуратура обнародует все подробности инцидента в понедельник, 23 апреля.

В ГУ Нацполиции во Львовской области, в свою очередь, сообщили, что наезд совершил 29-летний житель города Самбор, который находился за рулем автомобиля ВАЗ-2114.

Он вместе с пассажиром автомобиля, также 29-летним жителем города Самбор, получили телесные повреждения.

Ранее сообщалось, что в Городоцком районе Львовской области в результате дорожно-транспортного происшествия с участием легковушки и рейсового автобуса международного сообщения погиб человек.