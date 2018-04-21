В Киеве утром произошел взрыв на спортивной площадке
10:15, 21 апреля 2018Происшествия
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На месте обнаружены детали самодельного взрывного устройства.
В Днепровском районе столицы утром произошел взрыв на спортивной площадке / фото kyiv.npu.gov.ua
В Днепровском районе столицы утром произошел взрыв на спортивной площадке, пострадавших нет.
Как сообщили УНИАН в Отделе коммуникации полиции Киева, в 8.04 на линию 102 позвонил мужчина, который сообщил, что по ул. Пожарского в Днепровском районе услышал хлопок, похожий на взрыв.
На вызов прибыли взрывотехники, которые проводят тщательный осмотр. На месте обнаружены детали самодельного взрывного устройства.
Событие зарегистрировано в Журнале единого учета заявлений и сообщений Днепровского управления полиции.
Решается вопрос о правовой квалификации события.
На месте обнаружены детали самодельного взрывного устройства / фото kyiv.npu.gov.ua
Как сообщал УНИАН, ночью 16 апреля в парке Киото в Деснянском районе столицы драка закончилась взрывом гранаты.
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