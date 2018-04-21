В Киеве утром произошел взрыв на спортивной площадке

На месте обнаружены детали самодельного взрывного устройства.

В Днепровском районе столицы утром произошел взрыв на спортивной площадке, пострадавших нет.

Как сообщили УНИАН в Отделе коммуникации полиции Киева, в 8.04 на линию 102 позвонил мужчина, который сообщил, что по ул. Пожарского в Днепровском районе услышал хлопок, похожий на взрыв.

На вызов прибыли взрывотехники, которые проводят тщательный осмотр. На месте обнаружены детали самодельного взрывного устройства.

Событие зарегистрировано в Журнале единого учета заявлений и сообщений Днепровского управления полиции.

Решается вопрос о правовой квалификации события.

Как сообщал УНИАН, ночью 16 апреля в парке Киото в Деснянском районе столицы драка закончилась взрывом гранаты.