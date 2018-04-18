Несут цветы и свечи: Кривой Рог - в трауре по погибшим в кровавом ДТП

В городе образовался импровизированный мемориал, куда люди несут цветы, открытки, записки, зажигают свечи и лампадки.

В Кривом Роге объявлен траур. Сегодня там чтят память восьмерых погибших в громком ДТП.

Как сообщает "Первый криворожский", на пересечении улицы Героев АТО и проспекта Металлургов образовался импровизированный мемориал, куда люди несут цветы, открытки, записки, зажигают свечи и лампадки.

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Вечером прошел молебен с участием священников УПЦ Киевского патриархата. Почтить память жертв ДТП собрались несколько сотен человек.

Поздно вечером акцию памяти возле мемориал провели таксисты. Около 50 машин сотрудников служб такси города проехались по проспекту Металлургов с сигналами клаксонов.

Как сообщал УНИАН, вчера утром в Кривом Роге произошла крупная авария, в результате которой 8 человек погибли, 18 - травмированы. Около 5.53 утра на перекрестке улиц Металлургов и Героев АТО столкнулись автомобиль Маzdа, маршрутный микроавтобус и автобус, перевозивший сотрудников одного из предприятий. Завтра в Кривом Роге объявлен День траура.