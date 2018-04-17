"Дистанционный шантаж": полиция задержала мужчину, который угрожал Супрун

Полицейские собрали доказательную базу и выяснили, что дистанционный шантаж является заработком мужчины.

Вечером 16 апреля полицейские Киева задержали 32-летнего мужчину, который угрожал и.о. министра здравоохранения Ульяне Супрун.

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Об этом сообщил глава Нацполиции Сергей Князев на своей странице в Facebook.

«Несколько дней назад на горячую правительственную линию поступил звонок с угрозами в адрес министра здравоохранения и требованием денег. Только что полицейские Киева задержали 32-летнего вымогателя, которого не испугала даже высокая должность», – говорится в сообщении.

Отмечается, что полицейские собрали доказательную базу и выяснили, что такой дистанционный шантаж и является его заработком. По оперативной информации, он причастен еще как минимум к четырем вымогательствам.

По информации Отдела коммуникации полиции Киева, мужчина требовал увольнения Супрун.

В ходе расследования выяснилось, что он может быть причастен к четырем фактам вымогательств: три в Голосеевском и один в Дарницком районе. Оперативники Дарницкой полиции задержали мужчину при получении посылки, в которой было 100 000 гривень: такую ​​сумму он требовал у владельцев АЗС, при этом в случае отказа - угрожал устроить взрыв.

По всем фактам вымогательств полицейские начали уголовные производства по ст. 189 Уголовного кодекса Украины. Проводится расследование.