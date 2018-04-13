Полиция прокомментировала ночную стрельбу из гранатомета в центре Киева (фото)

При осмотре обнаружено, что повреждено здание, в котором размещен ресторан и отдел продаж одного из застройщиков.

Пострадавших в результате ночной стрельбы из гранатомета в Киеве нет.

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Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киева на странице МВД Украины в Facebook, полицейские отработали прилегающую территорию и изъяли запись с видеорегистратора, на которой зафиксирован момент выстрела, а также остатки взрывного устройства, что отправят на экспертизу.

После проведения первоочередной проверки следователи определятся с правовой квалификацией события.

«Происшествие произошло около 2:00 на улице Суворова: пострадавших нет. Правоохранители получили сообщение о том, что люди слышали звук, похожий на взрыв. На вызов направили наряды патрульных, следственно-оперативную группу и взрывотехников. При осмотре обнаружено, что повреждено здание, в котором размещен ресторан и отдел продаж одного из застройщиков. Неподалеку от места происшествия, через дорогу, обнаружили отстрелянный тубус от гранатомета с уничтоженными номерами», – говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ночью СМИ проинформировали, что здание «Киевгорстроя» на улице Емельяновича-Павленко 4/6 в Печерском районе Киева обстреляли из ручного противотанкового гранатомета.

Неизвестные попали в отдел продаж «Киевгорстроя», там, в частности, выявлен хвостовик снаряда.

Отмечалось, что сразу возле отдела продаж «Киевгорстроя» расположен ресторан «Хмели-сунели», боковая часть которого также повреждена выстрелом.