Еще один "устал": возле метро "Выдубичи" обвалился путепровод (фото)
16:10, 11 апреля 2018Происшествия
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Не смотря на обрушение, по путепроводу продолжает ездить транспорт.
Возле метро "Выдубичи" орушилась часть путепровода / фото Киев оперативный
Возле станции метро "Выдубичи" обвалилась часть путепровода. На дороге образовалась большая дыра.
Об этом сообщили в группе "Киев оперативный" в Facebook. В сообществе отмечают, что не смотря на аварийное состояние, по другой половине путепровода продолжает ездить транспорт.
На дороге образовалась большая дыра / фото Киев оперативный
"Немного устал" путепровод, что на станции метро "Выдубичи". Кстати, в это же время по второй половине путепровода продолжают ездить автомобили", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, в январе СМИ сообщали, что обрушилась часть путепровода на пересечении проспекта Комарова и бульвара Вацлава Гавела, на котором сейчас проходят ремонтные работы. Однако в "Киевавтодоре" опровергли эту информацию, рассказав, что в результате ДТП была повреждена временная металическая конструкция, установленная для ремонта.
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