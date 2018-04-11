Еще один "устал": возле метро "Выдубичи" обвалился путепровод (фото)

Не смотря на обрушение, по путепроводу продолжает ездить транспорт.

Возле станции метро "Выдубичи" обвалилась часть путепровода. На дороге образовалась большая дыра.

Об этом сообщили в группе "Киев оперативный" в Facebook. В сообществе отмечают, что не смотря на аварийное состояние, по другой половине путепровода продолжает ездить транспорт.

"Немного устал" путепровод, что на станции метро "Выдубичи". Кстати, в это же время по второй половине путепровода продолжают ездить автомобили", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в январе СМИ сообщали, что обрушилась часть путепровода на пересечении проспекта Комарова и бульвара Вацлава Гавела, на котором сейчас проходят ремонтные работы. Однако в "Киевавтодоре" опровергли эту информацию, рассказав, что в результате ДТП была повреждена временная металическая конструкция, установленная для ремонта.