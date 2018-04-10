Киевлянин выбросил с девятого этажа собаку своей матери - СМИ

Мать преступника отказалась писать на него заявление, однако в полицию обратились волонтеры.

На улице Семеренко в Святошинском районе Киева мужчина выкинул из окна девятого этажа собаку, которая принадлежала его матери.

Об этом сообщается в Facebook проекта dtp.kiev.ua. Отмечается, что мужчина ранее был судим за воровство. Мать преступника обращаться в полицию отказалась.

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«Мать заявление писать отказалась, ждёт наверно, когда «сынуля» выкинет из окна ее. Свидетели - дети. Тело унесли и захоронили в неизвестном месте», - говорится в сообщении.

Отмечается, что волонтеры пытаются привлечь преступника к ответственности на основании свидетельских показаний.

«Он уже начинает угрожать волонтёру и ее маме, которые обратились за помощью и готовы бороться до конца, за справедливое наказания для убийцы», - указано в публикации.

Ранее сообщалось, что в столице группа молодежи или детей привязала петарду на хвост собаке и подожгла ее. От последствий взрыва животное погибло в страшных мучениях.