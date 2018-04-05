В Одесской области паводки подняли со дна реки несколько плавучих мин времен Второй мировой войны

В Одессе на трети береговой линии побережья шторм смыл в море песок.

Море подступило вплотную к подпорной стене. Узкие полосы песка остались лишь кое-где. Ступени, которые ранее вели на пляж, в настоящее время ведут прямо в воду.

Читайте также"Рыба плавала в доме": в Полтавской области паводки затопили дома людей

Экологи бьют тревогу: под угрозой прибрежные склоны. Берег надо немедленно укреплять, а смытый песок возвращать на место. В горсовете тем временем надеются на милость природы и ловкость арендаторов пляжей.

Кроме того, паводковые воды подняли со дна реки Дунай несколько плавучих мин времен Второй мировой войны. Об этом написал глава Килийского райсовета Павел Бойченко на в Facebook.

Как стало известно, мины заметили вблизи городов Килия и Измаил. Сейчас саперы ДСНС уже начали их обезвредить.

"На пятьдесят девятой километре реки Дунай (в сторону Измаила) у берега обнаружено плавучую мину времен Второй Мировой войны весом около полутонны. В ближайшее время будут приняты меры по обезвреживанию", - сообщил Бойченко.

Зато жители Придунавья говорят: под Измаилом нашли еще две советские мины. Их обнаружили рядом с элеватором. Эти два боеприпаса уже обезвредили.