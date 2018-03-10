Ночные погони: пятеро полицейских в Киеве и Ривном пострадали, преследуя нарушителей
09:35, 10 марта 2018Происшествия
509 0
В обоих случаях нарушители брали полицейское авто на таран.
Ночью пятеро полицейских получили травмы, преследуя нарушителей / фото facebook.com/sergii.knyazev
Сегодня ночью в Киеве и в Ривном во время несения службы получили травмы пятеро полицейских.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.
"Сегодня ночью одновременно в г. Киев и г. Ривне получили травмы во время несения службы пятеро полицейских. При похожих обстоятельствах, преследуя правонарушителей, которые намеренно направляли свои машины на таран полицейских авто (!). В обоих случаях нарушители задержаны и помещены в ИВС", - написал Князев.
Как сообщал УНИАН, сегодня утром в Киеве пьяный водитель врезался в автомобиль полиции охраны, в результате чего двое правоохранителей попали в реанимацию.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter