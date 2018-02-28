На Драгобрате нашли пропавших три дня назад лыжников (видео)

18:00, 28 февраля 2018
Происшествия
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Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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Поиски начали только сегодня утром, когда парень и девушка не вернулись с курорта. Родственники нашли спасателей, которые сначала по соцсетям вычислили, где лыжники были в последний раз, а затем на специальной технике поехали на поиски.

Ситуация осложнилась тем, что вокруг бродил медведь, поэтому спасатели вынуждены были действовать осторожно.

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Теги: #спасение лыжников