Появились подробности загадочной смерти пяти человек в одном доме на Днепропетровщине (видео)

Тела обнаружили в одном доме без признаков насильственной смерти.

Пятеро мертвых людей в одном доме нашли в поселке Аулы на Днепропетровщине. Две женщины и трое мужчин находились в разных комнатах, а позы умерших свидетельствовали, что смерть была мгновенной.

Владелицу дома местные жители называют благополучной, женщина работала фельдшером, вела хозяйство опрятно. Накануне трагедии она пригласила в гости подругу и трех мужчин, чтобы отпраздновать Масленицу. На следующее утро всех пятерых уже неживыми нашел бывший муж владелицы дома, говорится в сюжете ТСН.

Тела лежали в разных комнатах – кто на полу, кто-то облокотился на стул. Ни следа насильственной смерти или самоубийства не найдено, погибшие были нарядно одеты, а в гостиной стоял праздничный стол, на котором были еда и водка.

"В разных комнатах все лежали, все были уже мертвы. Я не понимаю, что могло произойти!", - признался фельдшер станции скорой помощи Сергей Шурай.

Врачи, приехавшие по вызову полиции, – это коллеги погибшей хозяйки дома. Они говорят, что Жанна была едва ли не лучшим специалистом на станции. "Фельдшер от Бога. Она умница, талантливая была, и добрячка", - характеризует коллегу одна из медиков.

Кто погиб вместе с ней – неизвестно, поскольку полиция лиц мужчин не раскрывает, а местные жители их не узнают. "Из города какие-то. Не аульские – это однозначно, ибо это село бы знало все", - говорят соседи.

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Правоохранители считают, что смерть людей стала следствием отравления газом или алкоголем. "Отравление неизвестным веществом: или это угарный газ, или это алкоголь", - говорит представитель полиции Каменского Елена Тимченко.

Мнения жителей разделились. "Какой-то фальсификат алкогольных напитков", - считает управляющая делами Аульского сельского совета Лилия Цивка. Однако откуда он взялся – еще одна загадка, потому что в местном магазине такой водки не продавали. "К нам они даже не заходили в тот вечер", - говорит продавщица.

Другие соседи настаивают, что фельдшер не была похожа на человека, которая рисковала бы непроверенным спиртным. "Она не пьянствовала", - говорят они и признают версию с угарным газом более вероятной.

Кое-кто из людей даже чувствовал странный запах то ли газа, то ли краски, однако газовики, которые были на месте трагедии, в этом сомневаются. "Концентрации природного или угарного газа не было", - настаивает начальник горгаза Каменского Григорий Макух.

Все ответы должны дать следствие и проведенные в его рамках экспертизы.