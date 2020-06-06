ВОЗ рекомендует носить тканевые маски в общественных местах

Такие меры безопасности помогут уменьшить распространение вируса.

Всемирная организация здравоохранения рекомендует носить тканевые маски в общественных местах.

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Об этом говорится в сообщении в Телеграмм-канале Министерства здравоохранения Украины, посвященном борьбе с коронавирусом.

Отмечается, что ВОЗ обновила свои рекомендации по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

"На сегодняшний день ВОЗ советует носить маски из ткани в общественных местах, где есть риск передачи COVID-19", - отметили в Минздраве.

Во Всемирной организации здравоохранения подчеркнули, что такие меры безопасности помогут уменьшить распространение вируса.

Новые рекомендации базируются, в основном, на исследованиях, проведенных за последние несколько недель.

"ВОЗ подчеркивает, что маски для лица является лишь одним из инструментов, которые могут снизить риск заражения. В то же время, специалисты предупреждают, что ношение маски не должно вызывать обманчивого ощущения защищенности", - добавили в ведомстве.

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