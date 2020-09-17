Директор центров по контролю и предотвращению заболеваний США Роберт Редфилд отметил существование научных доказательств того, что ношение маски действительно защищает от коронавирусной инфекции.
"Маска - важнейшее средство защиты общественного здоровья, которое мы имеем", - заявил Редфилд во время слушаний в комитете Сената США, пишет Голос Америки.
"У нас есть четкие научные данные о том, что это работает", - сказал Редфилд о масках. - "Я даже скажу, что эта маска более гарантированно защитит меня от COVID, чем когда я приму вакцину от COVID, потому что иммуногенность может составлять 70 процентов, и если вакцина не вызовет у меня ответной реакции иммунной системы, она меня не защитит, а эта маска - да».
Он призвал американцев, особенно молодежь, носить маски и сказал, что при условии массового ношения масок, пандемию можно обуздать за 6-12 недель.
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По оценкам Редфилда, вакцина от коронавируса станет доступной широкой общественности лишь осенью 2021 года, а небольшие поставки коронавирусной вакцины станут доступными в конце этого года.
Однако, такие оценки Редфилда возразил президент США Дональд Трамп. Выступая в Белом доме в среду президент отметил, что вакцина может стать доступной уже в октябре и США будут готовы предоставить общественности доступ к вакцине очень быстро.
Он также подчеркнул: "Вакцина - значительно эффективнее маски и предположил, что Редфорд "запутался" в своем ответе Конгрессу.
«Я на 100 процентов убежден в важности вакцины, - Редфилд написал в Twitter в тот же день, - и особенно в важности вакцины от COVID-19. Вакцина от COVID-19 вернет американцев к нормальной повседневной жизни. Лучшая защита, которую мы имеем на теперь - это важные меры по сдерживанию, ношению масок, мытью рук, социальное дистанцирование и осторожное отношение к толпам».
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