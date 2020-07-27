Ученые разработали маску, убивающую COVID-19: эффективна даже после 50 стирок

Ее будут продавать на территории Португалии и в странах ЕС.

Группа компаний и исследовательских институтов объявила, что они создали маску многоразового использования, которая снижает вирусный уровень на 99%. Текстильная маска прошла испытания, проведенные Институтом молекулярной медицины им. Жоао Лобо Антунес.

Об этом пишет ТСН со ссылкой на Express.

Создатели утверждают, что маска имеет инновационное покрытие, которое помогает нейтрализовать SARS-CoV-2, что вызывает COVID-19, когда он вступает в контакт с тканью.

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В заявлении, опубликованном для журналистов, ученые утверждают, что защита остается прежним даже после 50 стирок. Педро Симас, вирусолог, сказал, что во время испытания маски выявили "снижение вирусной активности на 99% за один час контакта с вирусом".

"Маска имеет инновационное покрытие, которое нейтрализует вирус SARS-CoV-2, когда он вступает в контакт с тканью. Данный эффект сохраняется даже после 50 стирок", - говорят создатели

Маски будут продаваться по всей Португалии и в странах Европейского Союза.

Напомним, ВОЗ представила обновленные рекомендации по ношению и пошиву масок. Так, они должны иметь три слоя, из которых внутренний должен поглощать влагу, средний - действовать как фильтр.

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