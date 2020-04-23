Ученые планируют исследовать, защищает ли никотин от коронавируса

Среди инфицированных относительно малая доля курильщиков.

Во время исследования коронавируса французские ученые выдвинули гипотезу о том, что никотин может уменьшать риск заразиться возбудителем, который вызывает COVID-19.

Об этом передает DW.

Читайте также"Этот вирус будет с нами еще долго": глава ВОЗ о коронавирусеПредположения исследователей базируется на относительно небольшом количестве курильщиков среди пациентов с диагнозом COVID-19. Во всем мире их доля составляет от 1,4 до 12,5 % от общего количества инфицированных.

Также в отдельном исследовании, проведенном в парижской больнице Питье-Сальпетриер, из 500 пациентов (350 из них лечились в больнице, а 150 – с легкими симптомами дома) лишь 5% оказались курильщиками, хотя их доля в населении страны выше. В этом случае количество курильщиков среди больных COVID-19 была на 80% ниже в сравнении с их количеством среди остального населения аналогичного возраста и пола.

В связи с этим, в парижской больнице уже вскоре планируют исследовать профилактические и лечебные свойства никотина в борьбе с коронавирусом.

По словам профессора Захира Амура, который работает в терапевтическом отделении Питье-Сальпетриер, исследования проведут при помощи никотиновых пластырей с применением разных дозировок. Ученые будут проверять, будут ли они помогать предотвратить заражение медицинского персонала SARS-CoV-2 и лечению пациентов с диагнозом COVID-19.

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