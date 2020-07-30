Ученые установили, через сколько дней люди с коронавирусом перестают быть заразными

Результаты подчеркивают важность выявления случаев заражения на ранних стадиях и изоляции пациентов при первых симптомах.

Исследование, проведенное учеными из Великобритании и Италии, показывает, что люди с тяжелым острым респираторным синдромом, вызванным коронавирусом, вероятно, наиболее заразны в течение первой недели болезни.

Читайте такжеКоронавирус в мире: за сутки заразилось рекордное число человек (карта)

Систематический обзор и метаанализ имеющихся данных о вирусной динамике SARS-CoV-2 показал, что, хотя вирусное выделение может быть продолжительным среди инфицированных людей, любой живой вирус имеет тенденцию к удалению из дыхательных путей в течение недели после появления симптомов, передает medikforum.

Ни в одном исследовании не сообщалось о выделении живого вируса через девять дней после появления симптомов, даже если у пациентов все еще были высокие вирусные нагрузки по результатам анализов. Этот вывод свидетельствует о том, что продолжительность обнаружения вирусной РНК не может быть использована для определения длительности заразности человека, сообщает Антонио Хо из Университета Глазго и его коллеги.

Команда отмечает, что результаты подчеркивают важность выявления случаев заражения на ранних стадиях и изоляции пациентов при первых симптомах.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram