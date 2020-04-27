Ученые заявили, что запахи могут влиять на набор веса и похудение

Обоняние и обмен веществ в организме человека связаны, поэтому запахи могут влиять на набор веса и похудение, тело под их воздействием накапливает или расходует жир.

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Исследование, подтвердившее это, опубликовано журналом Nature Communications, передает MedikForum. В частности, исследователи пришли к выводу, что запахи могут влиять на деятельность нервных клеток, ответственных за обмен жиров в организме. В результате активности данных нейронов жир либо собирается в запас, либо активно тратится на производство энергии. Как следствие, в одном случае происходит набор веса, в другом человек худеет.

Представители науки не раз заявляли, что обоняние может определенным образом «командовать» обменными процессами. Однако были неясны механизмы, обеспечивающие такое влияние чувства.

В этот раз были проведены опыты на круглых червях, нервная система которых разобрана по клеткам. Специалисты проверили, как функционируют их обонятельные нейроны под воздействием запахов.

Эксперимент показал: некоторые из этих нейронов, улавливая ароматы, становятся активными, и следствием их деятельности становятся изменения в количестве жира в теле (и, соответственно, веса). Оказалось, что обонятельные нервные клетки выделяют нейропептид FLP-1, который действует на работу генов, регулирующих жировой обмен.

Таким образом, в зависимости от запаха, жира в теле накапливается больше или меньше – происходит набор веса, либо, наоборот, наблюдается похудение. Какие именно запахи действуют на обонятельные нейроны, не сообщается. Но самим ученым они известны.