Названы продукты, способные вызвать неприятный запах изо рта

Рацион с высоким содержанием белка – одна из причин скверного дыхания. Питаясь белком из пищи, бактерии, обитающие в полости рта, производят аммиак, провоцирующий галитоз.

Плохой запах изо рта способны вызывать не только лук и чеснок, но и другие продукты, что может оказаться полной неожиданностью, поскольку многие из них обладают приятным ароматом.

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Цитрусовые. Исследования показали, что натуральные кислоты в цитрусовых фруктах могут стимулировать активность бактерий, вызывающих неприятный запах. Это не означает, что цитрусы плохие, но после их употребления лучше прополоскать рот водой, пишет medikforum со ссылкой на Food News.

Белковые продукты. Рацион с высоким содержанием белка – одна из причин скверного дыхания. Питаясь белком из пищи, бактерии, обитающие в полости рта, производят аммиак, провоцирующий галитоз. «Если вы едите богатую белком еду, важно помнить о порциях. Чтобы контролировать вызывающие запах бактерии, пейте зеленый чай или перекусывайте шпинатом после основного приема пищи», - советуют специалисты.

Соус для пасты. Еще одна неожиданная причина неприятного «аромата» изо рта – соус на основе томатов. Его кислоты, подобно цитрусовым, также способствуют распространению бактерий, выделяющих зловонные газы. Чтобы избежать этого, делайте небольшие глотки воды во время еды.

Молочные продукты. Аминокислоты, содержащиеся в молоке, сыре и других «родственных» им продуктах, – это настоящее лакомство для вызывающих запах бактерий. «Молочку» нужно запивать водой.

Арахисовая паста. Ее богатая и густая текстура значительно затрудняет расщепление слюной, поэтому во рту ее остатки могут сохраняться в течение долгих часов. Они становятся мишенью для бактерий, питающихся белками и (как уже было сказано выше) производящих аммиак. После этого продукта лучше тщательно почистить зубы.

Хрен. Содержит изотиоцианат, органическое соединение, предназначенное для предотвращения вредителей и животных от поедания корней. Во рту оно создает неприятный запах. Защититься от его появления можно, пожевав мяту.

Кофе. Несмотря на превосходный аромат продукта, кислоты и природные ферменты из кофейных зерен сушат слизистую рта. Это открывает шлюзы для дурно пахнущих бактерий, которые, благодаря такой сухости, дольше задерживаются во рту и впоследствии вызывают отталкивающий запах. Решить проблему просто: после кофе необходимо всегда пить воду.

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