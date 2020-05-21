За сутки в мире подтверждено почти 100 тысяч новых случаев COVID-19 (карта)

Лидерами по распространению болезни являются США, Россия и Бразилия.

По состоянию на утро четверга, 21 мая, общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 328 120 человек. В то же время, выздоровели 1 897 466 человек. Всего в мире 4 996 634 инфицированных.

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Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).

Больше всего в мире смертей зафиксировано в США – 93 439 человек, Великобритании – 35 786, Италии – 32 330, Франции – 28 135 и в Испании – 27 888, Бразилии - 18 859.

Странами с наибольшим распространением коронавирус остаются США (1 551 853), Россия (308 705), Бразилия (291 579), Великобритания (249 619), Испания (232 555), Италия (227 364), Франция (181 700), Германия (178 473 ) и Турция (152 587).