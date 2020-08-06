В Ливане ожидают новую волну COVID-19 после взрыва в Бейруте

Для лечения инфицированных пострадавших выделят специальные зоны в полевых госпиталях.

Ливанский министр здравоохранения Хамад Хасан считает, что в ближайшие 10 дней количество новых больных коронавируса возрастет.

Об этом он сообщил в эфире местной радиостанции Sawt Loubnan, пишет CNN.

Вспышка может произойти вследствие контакта между пострадавшими от взрыва в Бейруте и врачами без средств индивидуальной защиты.

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«В связи с чрезвычайной ситуацией и паникой меня беспокоит, что лечение раненых в больницах и потеря средств индивидуальной защиты может повлиять на количество пациентов с коронавирусом в ближайшие 10 дней», - сказал он.

Для лечения инфицированных пострадавших выделят специальные зоны в полевых госпиталях.

Как сообщал УНИАН, в результате взрыва в Бейруте больницы в Ливане переполнены. Кроме того, от взрыва пострадали четыре медучреждения. На фоне кризиса системы здравоохранения ряд государств мира вызвались направить в страну своих специалистов.

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