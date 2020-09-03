США выйдут из ВОЗ в июле следующего года / иллюстрация / REUTERS

Соединенные Штаты покинут Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) в июле 2021 года. В планах США - отозвать своих представителей из штаб-квартиры и других офисов организации.

Об этом сообщил государственный секретарь США Майк Помпео в Twitter.

"Сегодня Администрация Дональда Трампа продолжает продвигаться вперед с выходом США из Всемирной организации здравоохранения. ВОЗ не смогла провести срочно необходимые реформы, начиная с демонстрации своей независимости от Коммунистической партии Китая", - написал он.

При этом он отметил, что США определят альтернативных партнеров-исполнителей и предоставят им целевое финансирование для защиты здоровья и безопасности американцев и спасения жизней во всем мире.

Скрин twitter.com/SecPompeo

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Автор: УНИАН