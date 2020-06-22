Южная Корея заявила о второй волне коронавируса
В Южной Корее объявили о второй волне заболеваемости COVID-19 в стране.
Как заявила в понедельник, 22 июня, директор южнокорейского центра контроля и профилактики заболеваний Юнг Юн Кен, сначала в ее ведомстве ожидали начала второй волны осенью или зимой этого года, пишет DW
"Наши предсказания оказались неправильными", - признала она.
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По словам директора, центром второй волны эпидемии стала столица страны Сеул и его пригороды. В сеульской агломерации проживает почти половина примерно 52-миллионного населения Южной Кореи.
Заявление Юнг Юн Кен прозвучало неожиданно, поскольку официальные данные свидетельствуют о небольшом количестве заражений коронавирусом в стране. В воскресенье, 21 июня, было объявлено о 17 новых случаев - это был первый раз, начиная с 26 мая, когда в Южной Корее было выявлено менее чем 20 заражений.
Впрочем, по данным директора центра контроля и профилактики заболеваний, первая волна эпидемии в стране закончилась в конце апреля. Вторая же началась уже в мае. В июне большинство случаев заражения было зафиксировано в Сеуле.
В целом за весь период пандемии в Южной Корее было зафиксировано 12 436 случаев COVID-19, умерли от болезни 280 человек.
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