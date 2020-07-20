Вирусолог утверждает, что вторая волна коронавируса обойдет крупные города
Второй волны коронавируса не будет в крупных городах, где уже выработался коллективный иммунитет.
Подъём заболеваемости респираторными инфекциями осенью будет неизбежен, пишут "Известия".
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Но пока невозможно сказать, какой вложение туда внесёт COVID-19, считает вирусолог Михаил Щелканов.
"В этом году к перечню возбудителей острых респираторных заболеваний, который у нас стандартно присутствовал, добавится еще новый коронавирус, потому что человечество от него, к сожалению, не избавилось к лету", – сказал специалист.
Он напомнил о явлении, которое называется интерференцией вирусов – подавляющее действие одного вируса на размножение другого и течение инфекционного процесса, вызываемого последним.
"Установили, что после заболевания одним вирусом другим заразиться сложно некоторое время. Но это всё индивидуально и с точки зрения вируса, и с точки зрения организма пациента", – отметил вирусолог.
По его словам, мы увидим, как этот компонент проявит себя среди других только в процессе прямого эксперимента, то есть во время анализа эпидемической ситуации осенью.
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